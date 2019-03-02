02.03.2019 | 17:09

На сцене городского Центра культуры и досуга воцарилась полная гармония. У детской школы искусств с таким названием был отчетный концерт. У многих юных артистов, видимо, большое будущее.

В «Гармонии» по разным направлениям обучается тысяча детей.

«Изобразительное искусство, архитектура и дизайн. В Зеленом зале у нас сегодня проходит выступление хорового отделения, театрального и по инструментальному исполнительству. Практически стараемся задействовать всех детей», - рассказала директор ДШИ «Гармония» Пелагея Александрова.

И, конечно, больше, чем дети, появлению на большой сцене дочерей и сыновей радовались их родители.