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Культура | В Пензе воспитанники «Гармонии» выступили с отчетным концертом

02.03.2019|17:09
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На сцене городского Центра культуры и досуга воцарилась полная гармония. У детской школы искусств с таким названием был отчетный концерт. У многих юных артистов, видимо, большое будущее.

В «Гармонии» по разным направлениям обучается тысяча детей.

«Изобразительное искусство, архитектура и дизайн. В Зеленом зале у нас сегодня проходит выступление хорового отделения, театрального и по инструментальному исполнительству. Практически стараемся задействовать всех детей», - рассказала директор ДШИ «Гармония» Пелагея Александрова.

И, конечно, больше, чем дети, появлению на большой сцене дочерей и сыновей радовались их родители.

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