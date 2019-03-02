02.03.2019 | 16:56

Первая фаза российского Года театра в Пензе получилась очень зрелищной. Жанры лицедейства и публичных гримас были представлены самые разные.

Музыкально-театральный фестиваль прогремел в Центре хоровой и вокальной культуры Пензы. В нем приняли участие и очень зрелые артисты-любители, и совсем юные, но стремящиеся ко взрослости.

В программе фестиваля было и музыкальное прочтение текстов (например, из «Грозы» Островского), эстрадное исполнение, народное.

«Та же самая частушка - она сочинялась не просто кем-то, а как-то из жизни обычной, то есть был какой-то повод, была лавочка, была гармошка, был какой-то стол, застолье, и эти частушки рождались», - рассказал главный режиссер Центра хоровой и вокальной культуры г. Пензы Михаил Чепышев.

Гала-концерт городского музыкального фестиваля-конкурса, посвященного Году театра, состоится 29 марта.