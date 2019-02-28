28.02.2019 | 09:39

В среду, 27 февраля, в пензенском Центре культуры и досуга открылась книжная выставка «История и культура Сурского края», приуроченная к 80-летию области. Экспозицию «Литературный парад», включающую более 180 изданий, подготовили сотрудники городских библиотек.

Выставка включает несколько информационных блоков, самый объемный из которых называется «Пензенская область. Путь длиною в 80 лет». В нем представлены книги, поэтапно отражающие значимые периоды в становлении современного субъекта федерации.

В разделе «Годы испытаний, годы надежды» собраны издания, посвященные фронтовому наследию: «Бессмертный полк. Пензенская область», «Пензенцы. Герои России», «И родом они пензенские», «Дневник Великой Отечественной» и другие.

Также в экспозиции представлен трехтомник пензенских краеведов Игоря Шишкина и Александра Тюстина «Пензы славу умножившие».

Еще один раздел посвящен времени активного развития края, его промышленной истории, достижениям сельского хозяйства, легкой и пищевой промышленности. Это книги «Вся моя жизнь без прикрас» Бориса Эйдлина, «Страницы из дневника» Георга Мясникова, «Считаю себя пензяком» Льва Ермина.

У гостей торжественного вечера большой популярностью пользовались книги, отражающие историю известных пензенских предприятий «Пензахиммаш», «Пензенская кондитерская фабрика», велосипедный завод им. Фрунзе «ЗИФ».

Литература третьего раздела экспозиции посвящена культурному и историческому наследию Пензенской области, отражает национальное разнообразие Сурского края, его традиции.

Другим блоком стала выставка «Пенза литературная. Страницы 1939-2019 гг.». Подборка изданий знакомит с биографиями писателей ХХ века, чьи имена связаны с Пензенской областью. Среди авторов - Роман Гуль, Алексей Ремизов, Матрена Смирнова, Петр Замойский, Николай Почивалин, Николай Катков, Федор Гладков и многие другие.

Также на выставке представлены книги на татарском и мордовском языках, фольклор коренных народов Пензенской области.

В зале можно увидеть пять ростовых фигур русских писателей Александра Радищева, Михаила Лермонтова, Александра Куприна, Виссариона Белинского и Василия Ключевского.

«Литературный парад», подготовленный библиотекарями к 80-летию Пензенской области, стал одной из самых масштабных и информационно насыщенных выставок за последнее время», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.