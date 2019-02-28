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Культура | В филармонии готовятся к «Пензенским симфоническим сезонам»

28.02.2019|17:11
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Среди философствующих нелюбителей музыки бытует мнение: классика - это то, что нужно всем послушать, но никто этого не слушает. А вот Пензу вскоре ожидают «Симфонические сезоны».

«Великий Моцарт» - это совсем новая акция, подготовленная артистами областной филармонии и звездой классической музыки.

««Пензенские симфонические сезоны» - так будет называться новый первый открытый фестиваль симфонической музыки, открытие которого состоится 10 марта при участии грандиозного музыканта. Это всемирно известный виолончелист Александр Князев», - рассказала заместитель директора ГАУК «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

Заслуженный артист России выступит в качестве пианиста.

«Он привозит три фортепианных концерта, которые в Пензе, на нашей сцене, я не слышал ни разу, чтобы исполняли. Это для нас новая музыка, и каждый концерт самобытен по своему», - отметил дирижер оркестра Губернаторской симфонической капеллы Вячеслав Филиппенков.

Пензенский оркестр усиленно репетирует Моцарта, ожидая Князева.

Открытие многодневного фестиваля «Пензенские симфонические сезоны» состоится 10 марта, в 18:30, в большом зале областной филармонии.

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