26.02.2019 | 16:52

Истинный двигатель всего действа бегал, сплетничал, сталкивал людей лбами, развлекался с женщинами. Одним словом, черт.

Прародитель зла - один из персонажей спектакля, который подготовили ученики школы № 30. Постановка «Вечера на хуторе близ Диканьки» открыла театральный фестиваль «Сурская весна - 2019».

«Мы жаждем увидеть новые формы, новые спектакли, новые режиссерские работы. Очень хочется, чтобы в нашем фестивале принимало участие как можно больше новых режиссеров. Какой-то тематики у нас нет, самый лучший спектакль сегодня привезли все театральные коллективы города», - рассказала член жюри фестиваля Анна Щепина.

Светлана Лисач вместе со своими воспитанниками - также среди участников «Сурской весны». Творческой студии, которую она возглавляет, совсем недавно исполнилось 20 лет. В честь юбилея решили представить философскую постановку.

«О жизни, о взаимоотношениях - это достаточно взрослый спектакль. Там две пьесы: «Медведь» Антона Павловича и «20 минут до звонка» Михаила Чехова, они объединены общими героями», - рассказала руководитель театра-студии «Зеркальце» Светлана Лисач.

Все спектакли покажут на сцене Дворца детского и юношеского творчества. Лучшие коллективы примут участие в областном фестивале. Он стартует в марте.