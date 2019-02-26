Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|26 фев 2019|19:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Снег |
  74.49  |  $  65.62
 

Культура | В Пензе открылся театральный фестиваль «Сурская весна - 2019»

26.02.2019|16:52
Печать

Истинный двигатель всего действа бегал, сплетничал, сталкивал людей лбами, развлекался с женщинами. Одним словом, черт.

Прародитель зла - один из персонажей спектакля, который подготовили ученики школы № 30. Постановка «Вечера на хуторе близ Диканьки» открыла театральный фестиваль «Сурская весна - 2019».

«Мы жаждем увидеть новые формы, новые спектакли, новые режиссерские работы. Очень хочется, чтобы в нашем фестивале принимало участие как можно больше новых режиссеров. Какой-то тематики у нас нет, самый лучший спектакль сегодня привезли все театральные коллективы города», - рассказала член жюри фестиваля Анна Щепина.

Светлана Лисач вместе со своими воспитанниками - также среди участников «Сурской весны». Творческой студии, которую она возглавляет, совсем недавно исполнилось 20 лет. В честь юбилея решили представить философскую постановку.

«О жизни, о взаимоотношениях - это достаточно взрослый спектакль. Там две пьесы: «Медведь» Антона Павловича и «20 минут до звонка» Михаила Чехова, они объединены общими героями», - рассказала руководитель театра-студии «Зеркальце» Светлана Лисач.

Все спектакли покажут на сцене Дворца детского и юношеского творчества. Лучшие коллективы примут участие в областном фестивале. Он стартует в марте.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!