26.02.2019 | 18:56

При получении наград поседевшие мужчины отвечали генерал-майору «Служу Советскому Союзу!» - именно той стране они обязаны тем, что попали в Афган.

По прошествии десятилетий ветеранам азиатской войны вручили юбилейные, словно боевые, медали.

Торжественная церемония вручения юбилейных афганских наград прошла в музее областного Дома молодежи. Старший прапорщик в отставке пожертвовал музею артефакт.

«Это карта Афганистана - обозначены все точки, где я успел побывать. Вручаю музею», - отметил мужчина.

В завершение собравшиеся сделали фотографию на память.