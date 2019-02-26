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Культура | В музее Дома молодежи ветеранам Афганской войны вручили медали

26.02.2019|18:56
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При получении наград поседевшие мужчины отвечали генерал-майору «Служу Советскому Союзу!» - именно той стране они обязаны тем, что попали в Афган.

По прошествии десятилетий ветеранам азиатской войны вручили юбилейные, словно боевые, медали.

Торжественная церемония вручения юбилейных афганских наград прошла в музее областного Дома молодежи. Старший прапорщик в отставке пожертвовал музею артефакт.

«Это карта Афганистана - обозначены все точки, где я успел побывать. Вручаю музею», - отметил мужчина.

В завершение собравшиеся сделали фотографию на память.

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