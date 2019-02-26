При получении наград поседевшие мужчины отвечали генерал-майору «Служу Советскому Союзу!» - именно той стране они обязаны тем, что попали в Афган.
По прошествии десятилетий ветеранам азиатской войны вручили юбилейные, словно боевые, медали.
Торжественная церемония вручения юбилейных афганских наград прошла в музее областного Дома молодежи. Старший прапорщик в отставке пожертвовал музею артефакт.
«Это карта Афганистана - обозначены все точки, где я успел побывать. Вручаю музею», - отметил мужчина.
В завершение собравшиеся сделали фотографию на память.