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Культура | Для пензенцев выступил ансамбль песни и романса «Легенда»

26.02.2019|14:53
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80-летний юбилей губернии - в атмосфере 60-х годов прошлого века. В Центре хореографического искусства состоялся концерт в честь дня рождения Пензенской области. На сцене выступил ансамбль песни и романса «Легенда». Прозвучали композиции, посвященные родному Сурскому краю.

Новую программу коллектива можно назвать экспериментальной. Впервые вместе с «Легендой» на одной сцене выступили юные пензенские артисты - вокальный ансамбль «Сюрприз» и хореографическая студия «Северное сияние».

«Наша главная задача - связь поколений. И эту связь поколений на сегодняшнем концерте мы должны пронести с честью и гордостью, чтобы молодое поколение училось у старых и чтобы наша дружба крепла постоянно на многие и многие годы», - рассказала художественный руководитель ансамбля «Легенда» Ирина Васильева.

Ансамбль песни и романса радует зрителей своим творчеством уже более 30 лет. За это время сменились несколько состав, которые объединяет, пожалуй, главное - любовь к старой доброй музыке.

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