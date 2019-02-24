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Культура | В Пензе отметил 20-летие образцовый детский театр-студия «Зеркальце»

24.02.2019|13:15
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Народному детскому коллективу - театру-студии «Зеркальце» исполнилось 20 лет. Он недаром называется образцовым. Десятки постановок и столько же фактов признания публики. Международные конкурсы чем не показатели?

Артистическое искусство, хореография, вокал - все в их руках. А может, и крыльях...

«Мы все-таки ближе к драматическому спектаклю. Но всякий театр драматический включает очень много направлений. Тут и пантомима, и хореография, и слово», - пояснила руководитель образцового детского театра-студии «Зеркальце» Светлана Лисач.

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