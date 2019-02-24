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Культура | В Пензе начали возрождать традицию офицерских балов

24.02.2019|15:42
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В Пензе возрождают красивую воинскую традицию - офицерские балы. Это патриотическое мероприятие должно помочь сохранить и приумножить память о подвигах наших предков.

«Такой формат позволяет всем свободно общаться, потанцевать, вспомнить былое, как это было на Руси всегда. Здесь присутствует очень много военнослужащих, мы выразили им сегодня благодарность. Не забыли о ветеранах Великой Отечественной войны, о тех, кто воевал в горячих точках», - сообщил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Дамы на балу были в вечерних туалетах, а кавалеры - в парадной форме.

«Мы думаем, что нужно почаще проводить такие мероприятия, потому что наши будни полны негативных моментов и данные мероприятия отвлекают все-таки. Очень интересно, необычно. Очень нравится», - отметили супруги Катаевы.

Полковник запаса Василий Туркин пришел на праздник увидеть своих товарищей. Для него этот день всегда наполнен яркими эмоциями.

«Традиции, которые нам передали и передают отцы и деды, мы передаем своим детям и внукам», - подчеркнул Василий Туркин.

Ветеран поздравил жителей Сурского края с праздником и пожелал всем счастья и удачи.

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