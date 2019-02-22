22.02.2019 | 11:17

Пензенский областной драматический театр имени А. В. Луначарского объявил конкурс детского рисунка. Участие в нем могут принять юные жители области в возрасте до 14 лет.

Главное условие - на рисунках должно быть изображено только то, что связано с Пензенским драматическим театром: эпизоды детских и взрослых спектаклей из его репертуара, актеры, здание, фойе, залы и так далее.

Работы принимаются по 20 марта включительно. Их следует принести на вахту театра в конверте или папке с подписью «На конкурс «Рисуем Пензенский драмтеатр». Обязательно нужно указать имя, фамилию и возраст автора, название рисунка или пояснение к нему, а также контактный телефон, имя и отчество кого-нибудь из взрослых представителей юного художника.

«Оценивать рисунки будет жюри, в которое войдут представители руководства театра, художники и актеры. Итоги конкурса будут подведены в марте, накануне Международного дня театра. Все участники конкурса будут поощрены, в фойе оформят выставку рисунков, а авторы лучших работ будут отмечены дополнительно», - сообщается на сайте театра.