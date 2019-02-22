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Культура | В Пензе состоялся Открытый фестиваль исполнителей эстрадной песни

22.02.2019|18:28
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Одним вокальным конкурсом в Пензе стало больше. В Центре культуры и досуга прошел I Открытый фестиваль исполнителей эстрадной песни «Новые направления». В нем принимали участие пензенские артисты и гости из Мордовии.

«Хороший, качественный вокал, особой разницы нет между нашими коллективами и приезжими, потому что все равно есть определенный уровень, который уже выработан, и они показывают его на сцене. Это очень приятно, что люди участвуют в конкурсе, что они развиваются и не боятся подвергнуться критике, услышать какие-то замечания», - рассказал организатор конкурса Дмитрий Кабунин.

В состав профессионального жюри вошли известные в Сурском крае певцы и музыканты. Они оценивают конкурсантов в двух номинациях: «Ретрокомпозиции, написанные до 2005 года» и «Современный вокал».

Максим Грибачев представляет коллектив «Континент мьюзик». Он выбрал для участия в конкурсе песню на испанском языке. Она называется «История любви».

«У меня в репертуаре в основном лирические композиции, мне их нравится петь», - отметил участник конкурса.

«Новые направления» только заявляют о себе, поэтому на первый конкурс приехало не так много участников, как хотелось бы организаторам.

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