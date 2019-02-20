20.02.2019 | 18:32

В картинной галерее пахнуло морским воздухом благодаря пензенскому художнику Александру Заикину. Он представил свою новую выставку из 63 работ. На полотнах изображены корабли, подводные лодки, волны.

«В основном у меня сюжеты - дальние походы, путешествия какие-то, есть сражения, без них никак не обхожусь, и посвященные большей частью русскому флоту», - рассказал член Союза художников России Александр Заикин.

К каждой своей картине Александр Юрьевич подходит как к научному исследованию: собирает чертежи кораблей, фотографии, изучает документальную литературу. И только после этого берет в руки кисть.

Впрочем, и морская пучина у художника получается отменно, хотя Заикин считает себя исключительно сухопутным человеком.

«Пути Господни неисповедимы. Репин тоже ведь не был бурлаком, а писал бурлаков, и ничего в этом страшного нет», - добавил художник.

«Он передает ту ситуацию, те впечатления, эмоции - кто был в море, тот поймет. Потому что на его картинах видно, когда море бывает ласковым, когда море бывает чем-то недовольно и когда море бывает серьезным. Море - настоящее», - отметил председатель Пензенского морского собрания Петр Воронин.

Вернисаж юбилейный, посвящен 65-летию художника. Называется экспозиция «Время. Море. Корабли».