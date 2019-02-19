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Культура | Пензенцы смогут увидеть необычные фотографии Героев России

19.02.2019|16:10
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В пятницу, 22 февраля, в Центре культуры и досуга (ул. Ленина, 11а) откроется всероссийская фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто». Проект разработан благотворительным фондом «Память поколений» и реализуется уже третий год, но в Пензе выставка будет развернута впервые.

Посетители экспозиции увидят фото Героев России и Советского Союза, ветеранов боевых действий из разных регионов страны. Многие из них получили тяжелейшие травмы, изменившие их жизнь навсегда.

Снимки героев сделали известные российские фотографы Данил Головкин и Ольга Тупоногова-Волкова, которые работают над проектом с момента его создания. Они показывают ветеранов в непривычных образах, демонстрирующих силу духа и безграничные возможности каждого.

«Все участники фотопроекта являются подопечными фонда, многим из них уже оказана помощь. Благодаря своевременной замене и установке новых протезов у героев появляются дополнительные возможности для достижения новых высот», - рассказали в пресс-службе проекта.

Выставка будет открыта до 31 марта. Вход свободный.

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