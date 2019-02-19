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Культура | Пензенцев приглашают в галерею на выставку «Время. Море. Корабли»

19.02.2019|16:58
Печать

В среду, 20 февраля, в Пензенской картинной галерее имени К. А. Савицкого откроется юбилейная выставка художника-мариниста Александра Заикина «Время. Море. Корабли».

На суд публики будет представлено более 60 произведений автора, который сам называет свои творения «морской археологической живописью».

«Это вдохновение, это моя жизнь. Я работаю каждый день по принципу «ни дня без строчки». Я достоверно изображаю каждый корабль от самых древних до суперсовременных», – высказался Александр Заикин.

Экспозицию дополнят скульптуры и предметы декоративно-прикладного искусства из фондов галереи на морскую тематику.

«Каждая работа мастера - большой титанический труд, Александр Юрьевич активно использует в своем творчестве архивные материалы. В то же время каждое полотно не сухое фотографическое изображение кораблей или события - это важнейшие события отечественной и мировой истории, это трагедии и победы, это гордость и захватывающие дух приключения!» - сообщили в музее.

Источник — фото vk.com/penzagallery
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Гость|19.02.2019 17:03|

Не видно полотен с белыми речными трамвайчиками на Суре. Совсем что-ли берега потеряли?

Имя: Гость
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