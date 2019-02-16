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Культура | Студентка Пензенского колледжа искусств дала сольный концерт

16.02.2019|18:28
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Это первый сольный концерт в карьере молодой флейтистки Александры Федоровой. Девушка - студентка отделения «Оркестровые духовые и ударные инструменты» Пензенского колледжа искусств.

Сложности программы мог позавидовать любой опытный музыкант.

«Пятая соната Иоганна Себастьяна Баха для флейты (первая, вторая часть), концертный этюд Владимира Цыбина № 1, концерт для флейты и оркестра Ромберга и трио для флейты, гобоя и фортепиано Мадлен Дринг», - рассказала студентка Пензенского колледжа искусств Александра Федорова.

«Саша - очень способный человек, очень музыкально одаренная. И главное - она еще и трудоспособная: человек может совершать большой объем работы, сделать сольный концерт. Это очень большой объем работы, это сила воли, помимо того, что это музыкальный дар», - отметила преподаватель Пензенского колледжа искусств Юлия Ясминова.

Александра Федорова играет на флейте с пяти лет. Она лауреат различных российских и международных конкурсов. Учится на втором курсе, после окончания Пензенского колледжа искусств девушка собирается поступать в одну из консерваторий страны.

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