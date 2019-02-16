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Культура | Для пензенцев выступит певец из Санкт-Петербурга Евгений Южин

16.02.2019|15:46
Печать

В любви к Сурскому краю признался «золотой тенор России» Евгений Южин из Санкт-Петербурга. Артист представит в Пензе необычную программу.

«На самом деле это два разных концерта, которые называются «Орфеи XX века», но один из них посвящен Орфеям классическим - звездам оперной сцены, а второй концерт посвящен звездам советской эстрады. Так вот, здесь, в Пензе, это будет концерт единый», - рассказал певец Евгений Южин (г. Санкт-Петербург).

Петь Южин намерен в сопровождении русского народного оркестра «Пенза».

«Всегда интересно с такими прекрасными музыкантами работать, всегда это большой, огромный опыт. У них есть подготовленный материал, они нам его высылают, мы его здесь адаптируем под свой коллектив, распечатываем, делаем программу и начинаем учить», - отметил художественный руководитель русского народного оркестра «Пенза» Эдуард Пятунин.

Концерт тенора из Санкт-Петербурга состоится в субботу, 16 февраля, в Центре культуры и досуга. Начало в 18:00.

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Гость|16.02.2019 16:21|

Очередная нетрадиционная Ориентация НУ ЧТО ВЫ ВСЕ В ПЕНЗУ?

Гость|16.02.2019 16:58|

А главное все « золотые теноры» России, связки что ли им в консерваториях золотом опыляют. Куда не плюнь, везде золотой петушок... с шёлковой головушкой.

Гость|16.02.2019 17:07|

Где пензенский шут????? Неужели опять в отпуске??? Ну ничего скоро на нары!!!!!!!!!

Имя: Гость
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