16.02.2019 | 15:46

В любви к Сурскому краю признался «золотой тенор России» Евгений Южин из Санкт-Петербурга. Артист представит в Пензе необычную программу.

«На самом деле это два разных концерта, которые называются «Орфеи XX века», но один из них посвящен Орфеям классическим - звездам оперной сцены, а второй концерт посвящен звездам советской эстрады. Так вот, здесь, в Пензе, это будет концерт единый», - рассказал певец Евгений Южин (г. Санкт-Петербург).

Петь Южин намерен в сопровождении русского народного оркестра «Пенза».

«Всегда интересно с такими прекрасными музыкантами работать, всегда это большой, огромный опыт. У них есть подготовленный материал, они нам его высылают, мы его здесь адаптируем под свой коллектив, распечатываем, делаем программу и начинаем учить», - отметил художественный руководитель русского народного оркестра «Пенза» Эдуард Пятунин.

Концерт тенора из Санкт-Петербурга состоится в субботу, 16 февраля, в Центре культуры и досуга. Начало в 18:00.