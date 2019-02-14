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Культура | Пензенскому художественному училищу исполнился 121 год

14.02.2019|18:23
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С молебна началось празднование 121-й годовщины со дня рождения Пензенского художественного училища. Оно было открыто и освящено в далеком 1898 году. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим молился перед копией иконы Казанской Божьей матери, написанной и подаренной училищу бывшими студентами.

«Я надеюсь, что еще и многие десятки лет будет продолжать выпускать учеников, которые будут трудиться на благо нашего Отечества и для развития культуры нашего народа», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский высокопреосвященнейший Серафим.

В рамках праздничного мероприятия организовали выставку произведений преподавателей-художников под названием «Весенняя». Она включает в себя работы в самых разных жанрах и техниках. Также представлены и картины учащихся - лауреатов ежегодного конкурса «День композиции».

«Конечно, это все делается в первую очередь для студентов, для первокурсников, что только поступили в учебное заведение. Они должны знать и помнить свою историю, традиции нашего учебного заведения и продолжать эти традиции», - рассказала директор Пензенского художественного училища им К. А. Савицкого Галина Васина.

Лучшие будущие специалисты и преподаватели в честь праздника были удостоены «Похвалы совета училища».

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Гость|14.02.2019 18:40|

Издесьпопы! А куда без них?

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