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Культура | В Пензе в день памяти К. А. Савицкого открылась фотовыставка

13.02.2019|18:55
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Великого русского живописца с немецкими и польскими корнями Константина Аполлоновича Савицкого можно по праву называть пензенцем. Он родился в Таганроге, учился в Санкт-Петербурге, жил, работал в Германии и Франции, умер и предан земле в Пензе.

На Митрофановском кладбище могила первого директора художественного училища появилась 13 февраля 1905 года.

«Конечно, важнее то место, где человек умирает, и как он умирает. Поэтому мы помним Константина Аполлоновича Савицкого, мы горды им. Это наше знамя, нашего искусства здесь в Пензе. И все, что создалось в училище, создалось благодаря ему», - отметил преподаватель Пензенского художественного училища имени К. А. Савицкого Дмитрий Димаков.

«Он сделал очень много для студентов. Это одно из немногих учебных заведений, чья архитектура сделана для художников. У нас здесь мастерские с верхним светом для живописцев специально, это редко где встречается», - рассказала студентка училища Юлия Должикова.

В день памяти выдающегося живописца, академика и первого руководителя одного из старейших художественных образовательных учреждений России в родном училище Савицкого открылась фотовыставка. Со студентами там проводят уроки.

Днем открытия Пензенского художественного училища считается 14 февраля.

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