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Культура | Уроженец Кузнецка передал музею коллекцию древних артефактов

13.02.2019|17:41
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Фонды Кузнецкого краеведческого музея пополнились редкими экспонатами. Их преподнес в дар уроженец города Александр Коротков, ныне живущий в Пензе.

«Александр Анатольевич - бывший военнослужащий. После увольнения в запас увлекся историей, краеведением, эпохой Средневековья, археологией Сурского края, участвовал в раскопках на территории Пензенской области. Он передал в музей свои археологические находки с поселений Верхнего Засурья VIII-XIV вв. с их классификацией и полным научным описанием», - рассказали в пресс-службе администрации Кузнецка.

Среди подарков - наконечники стрел, спусковой крючок, перекрестие сабли, фрагмент от кольчуги.

Кроме того, в коллекции военного пенсионера, переданной музею, - предметы быта с различных селищ - Васильевского, Садовского, Никольского, Золотаревского, Чемодановского. Это железные гвозди, весовые гири, пряслице, рыболовный крючок, женские шильца, поясной крючок, фрагменты гончарной посуды.

«С новыми экспонатами можно ознакомиться на выставке, организованной в отделе краеведения. Она будет интересна преподавателям, студентам, краеведам и всем любителям истории и археологии», - добавили в мэрии Кузнецка.

Источник — фото: gorodkuzneck.ru
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Гость|13.02.2019 18:20|

Черный археолог?

Гость|13.02.2019 18:24|

Гость писал(a):

Черный археолог?
Да, а разрешение на раскопки у него есть? Не утаил ли чего ценного?

Гость|13.02.2019 18:45|

Нашёл говорит телефон,а по закону два года срока.

Гость|13.02.2019 18:49|

И это всё он без металлоискателя нашёл (с которым запрещено искать)? НЕ ВЕРЮ!

Гость|13.02.2019 20:13|

Чуйка у него,чуйка.

Гость|13.02.2019 20:15|

А там где он нашёл весь этот хлам, ему было разрешено копать? Прокуратуре следует возбудиться

Имя: Гость
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