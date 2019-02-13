13.02.2019 | 17:41

Фонды Кузнецкого краеведческого музея пополнились редкими экспонатами. Их преподнес в дар уроженец города Александр Коротков, ныне живущий в Пензе.

«Александр Анатольевич - бывший военнослужащий. После увольнения в запас увлекся историей, краеведением, эпохой Средневековья, археологией Сурского края, участвовал в раскопках на территории Пензенской области. Он передал в музей свои археологические находки с поселений Верхнего Засурья VIII-XIV вв. с их классификацией и полным научным описанием», - рассказали в пресс-службе администрации Кузнецка.

Среди подарков - наконечники стрел, спусковой крючок, перекрестие сабли, фрагмент от кольчуги.

Кроме того, в коллекции военного пенсионера, переданной музею, - предметы быта с различных селищ - Васильевского, Садовского, Никольского, Золотаревского, Чемодановского. Это железные гвозди, весовые гири, пряслице, рыболовный крючок, женские шильца, поясной крючок, фрагменты гончарной посуды.

«С новыми экспонатами можно ознакомиться на выставке, организованной в отделе краеведения. Она будет интересна преподавателям, студентам, краеведам и всем любителям истории и археологии», - добавили в мэрии Кузнецка.