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Культура | В Пензе открылась третья персональная выставка мастерицы вышивки лентами

10.02.2019|13:57
Печать

В Доме народного творчества наступила весна: распустились пушистые пионы, расправили крылья огромные бабочки. У мастерицы Ирины Устиновой открылась третья персональная выставка.

«Я хожу в клуб «Ровесники», клуб для людей старшего поколения. И там я веду отделение «Хозяюшки», которые занимаются вышиванием. Вышивают у нас разное, и крестиком, и бисером. Ну а я вышиваю лентами», - рассказала Ирина Устинова.

Такой способ помогает создать эффектные объемные узоры. Сама техника достаточно проста в исполнении, нужно лишь аккуратно работать с материалами. А вот что будет изображено на картине, Ирина Андреевна тщательно выбирает.

«Вот посмотришь где-то журналы, или открытки увидишь или какую-то картиночку красивую увидишь, сфотографируешь, увеличишь. А потом вышиваешь», - описала процесс мастерица.

За более чем 20-летний творческий стаж Ирина Андреевна выпустила не одну сотню учеников. Все люди старшего поколения. Они приходят на занятия учиться делать красивые вещи. Своего преподавателя ценят, любят и уважают. Она пример для подражания.

«Руки у нее золотые. Вот посмотрите, у нее все картины как произведения искусства. Ведь каждый листочек, каждый цветочек - все руками. Это ж нужно иметь терпение!» - восхитилась посетительница выставки Валентина Юрьева.

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