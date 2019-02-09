09.02.2019 | 15:36

К сожалению, в зрительном зале городского Центра русской хоровой и вокальной культуры людей было гораздо меньше, чем выступающих на фестивале-конкурсе «Пенза - моя вдохновительница».

«У нас 48 участников, которые поют песни пензенских авторов либо про Пензенскую область», - отметил главный режиссер центра Михаил Чепышев.

Конечно, фестиваль был посвящен 80-летию образования Пензенской области. Там пели на все лады.

«У нас в номинациях выступают солисты, народники, вокалисты-эстрадники, вокалисты-академисты. И от дуэтов до квартетов», - рассказала член жюри Татьяна Стаильская.

Требования ко всем конкурсантам были одинаковые - и к ветеранам, и детям. По словам членов жюри, главный критерий оценки выступлений участников конкурса - душевность исполнения.