В пензенской исправительной колонии № 1 полным ходом идет подготовка к выставке картин, написанных талантливыми осужденными, которые занимаются в кружке прикладного творчества.
Художники работают в специальной мастерской, оснащенной всеми необходимыми материалами. Плоды их трудов покажут в выставочном зале учреждения. В прошлом году заключенные расписывали стены воскресной школы, созданной при храме.
«Во всех колониях региона содержатся осужденные, имеющие художественные, музыкальные способности. В учреждениях функционируют 43 различных объединения, в которых занимаются более 500 осужденных», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.
Уточняется, что давно действуют спортивный и музыкальный кружки, недавно организованы литературные и православные формирования.
Картины, которые рисовал Андрей Чикотило сейчас бесценны, а в своё время их можно было легко купить, пока он был жив.