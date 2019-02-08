08.02.2019 | 12:57

В пензенской исправительной колонии № 1 полным ходом идет подготовка к выставке картин, написанных талантливыми осужденными, которые занимаются в кружке прикладного творчества.

Художники работают в специальной мастерской, оснащенной всеми необходимыми материалами. Плоды их трудов покажут в выставочном зале учреждения. В прошлом году заключенные расписывали стены воскресной школы, созданной при храме.

«Во всех колониях региона содержатся осужденные, имеющие художественные, музыкальные способности. В учреждениях функционируют 43 различных объединения, в которых занимаются более 500 осужденных», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

Уточняется, что давно действуют спортивный и музыкальный кружки, недавно организованы литературные и православные формирования.