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Культура | Пензенские осужденные готовятся выставить свои картины на суд публики

08.02.2019|12:57
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В пензенской исправительной колонии № 1 полным ходом идет подготовка к выставке картин, написанных талантливыми осужденными, которые занимаются в кружке прикладного творчества.

Художники работают в специальной мастерской, оснащенной всеми необходимыми материалами. Плоды их трудов покажут в выставочном зале учреждения. В прошлом году заключенные расписывали стены воскресной школы, созданной при храме.

«Во всех колониях региона содержатся осужденные, имеющие художественные, музыкальные способности. В учреждениях функционируют 43 различных объединения, в которых занимаются более 500 осужденных», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

Уточняется, что давно действуют спортивный и музыкальный кружки, недавно организованы литературные и православные формирования.

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Гость|08.02.2019 13:40|

Картины, которые рисовал Андрей Чикотило сейчас бесценны, а в своё время их можно было легко купить, пока он был жив.

Гость|08.02.2019 14:31|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/presblog

Имя: Гость
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