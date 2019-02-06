06.02.2019 | 14:14

Во вторник, 5 февраля, в Кузнецке прошел зональный этап фестиваля детского народного творчества «Наследие». Его программа включала концерт фольклорных коллективов «Жавороночки» и выставку-ярмарку декоративно-прикладного искусства «Мастер-град юных».

В фестивале участвовали детские фольклорные и хореографические коллективы, певцы, инструменталисты из Кузнецка и шести районов области: Городищенского, Лопатинского, Камешкирского, Кузнецкого, Сосновоборского, Неверкинского.

Особое внимание вызвали работы, представляющие традиционные пензенские ремесла (керамика, роспись, резьба по дереву). Они изготовлены из природных материалов по современным технологиям.

Юные таланты показали зрителям программы, основанные на местном песенном, игровом, обрядовом материале. В этом году к номинациям фестиваля добавилась еще одна - «Экспедиционная работа», в которой фольклористы продемонстрировали результаты поисков нового этнографического материалов.

«Следующие зональные конкурсные выступления и выставки пройдут 7 февраля в Нижнем Ломове. Свое творчество представят коллективы Вадинского, Земетчинского, Мокшанского, Нижнеломовского, Спасского районов», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.