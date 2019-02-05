05.02.2019 | 18:00

В Пензенском ТЮЗе провели смелый творческий эксперимент: никакой сцены, чем ближе - тем лучше. Маленьких зрителей пригласили на премьеру спектакля «Домовенок Кузя».

Это была интерактивная постановка. Мальчишки и девчонки не только смотрели представление, но и участвовали в нем.

«Давно была идея создания такого пространства без 4-й стены, когда мы рядом со зрителем, когда мы можем с ним общаться, взаимодействовать, чтобы дети участвовали, чтобы помогали героям, играли в игры, плясали, пели, участвовали во всех приключениях», - рассказал художественный руководитель Пензенского ТЮЗа Владимир Карпов.

Продолжительность постановки - 40 минут. В ней задействованы два актера, Татьяна Коновалова и Никита Хайкин.

«Непосредственный контакт с детьми и все это рядышком для меня было сложнее. Мне легче со сцены работать», - отметила Татьяна Коновалова.

«Владимир Карпов максимально старался, чтобы это был и спектакль, и взаимодействие. Мы достигли такой золотой середины, чтобы и поиграть, и объяснить, и рассказать, чтобы дети поняли», - пояснил актер Пензенского ТЮЗа Никита Хайкин.

Интерактивный спектакль представители театра юного зрителя планируют показывать и на выезде.