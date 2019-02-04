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Культура | Ценители культуры смогут бесплатно посетить музеи Пензенской области

04.02.2019|11:28
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В честь 80-летия со дня образования Пензенской области нужно организовать бесплатное посещение музеев в следующие субботу и воскресенье, 9 и 10 февраля. Такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании в понедельник, 4 февраля.

Он поручил министру культуры и туризма региона Татьяне Курдовой до конца дня подготовить свои предложения и к 5 февраля представить их.

«Давайте мы это в обязательном порядке сделаем и пригласим наших граждан в музеи. Не только областные, но и муниципальные и федеральные», - заявил Иван Белозерцев.

По словам губернатора, накануне он переговорил с директором Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» Тамарой Мельниковой и она дала предварительное согласие на участие в акции.

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