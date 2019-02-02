02.02.2019 | 17:15

Об истории Российского флота можно говорить часами. А теперь еще и показывать юным слушателям атрибутику - корабельные компасы, светооптический аппарат, гидрокостюм, акваланги и многое другое.

Все это экспонаты музея морской и боевой славы. Его открытие приурочили к 40-летию пензенского Детского морского центра.

«Выражаю благодарность педагогическому коллективу за то, что ваш центр не только порой определяет будущую профессию детей, но и воспитывает патриотизм», - отметила глава администрации Ленинского района г. Пензы Надежда Москвитина.

«Дети сюда ходят в основном уже смотивированные, которые хотят связать свою судьбу с историей флота или продолжить дальнейшее свое обучение, чтобы поступать либо в военно-морское училище, либо в гражданский флот», - рассказал директор Центра детского (юношеского) технического творчества г. Пензы Евгений Деркачев.

«Сюда я пошел, потому что мне нужно поступить в военную академию, то есть мне здесь интересно узлы вязать, оружие собирать-разбирать и так далее», - привел аргументы воспитанник Центра детского (юношеского) технического творчества г. Пензы Артем Розанов.

В центре дети узнают малоизвестные и уникальные факты, в том числе о героях-моряках. В годы Великой Отечественной более 15 тысяч пензенцев служили на флоте. Люди собирали средства на строительство подводных лодок и торпедных катеров.

«Чем знаменит «Пензенский комсомолец»: это лодка, которая одним залпом утопила три корабля, то есть выпустила четыре торпеды, три попали по разным судам, и эти суда затонули. В дальнейшем эта лодка прошла боевой путь на Северном флоте», - сообщил председатель Пензенского морского собрания Петр Воронин.

В морском центре занимаются более 150 детей и подростков: изучают теорию, зимой уроки проходят в бассейне, а летом - практика на реке, плавают на байдарках и каноэ.