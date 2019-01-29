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Культура | Пензенские архивисты направили документы в Музей Победы в Москве

29.01.2019|10:30
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Государственный архив Пензенской области направил в Музей Победы на Поклонной горе в Москве воспоминания известных жителей Сурского края, помогавших фронту в годы Великой Отечественной войны.

Документы предназначены для тематической выставки «Перестройка страны на военные рельсы», где будет отражен вклад тружеников тыла в дело борьбы с фашизмом. Она запланирована на 2020 год, к 75-летию Великой Победы. Материалы для экспозиции собираются со всех регионов России.

Пензенские архивисты направили в Москву информацию о донорах, о жизни сельских тружеников Неверкинского района в военные и первые послевоенные годы, а также о помощи, которую оказала фронту лесная промышленность Сурского края.

«Также в воспоминаниях рассказывается о работе завода № 744 «Пензтекстильмаш» в годы войны и о соцсоревновании между комсомольцами по сбору лекарственных средств для раненых», - сообщили в комитете по делам архивов региона.

Источник — фото: penzakom.pnzreg.ru
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Гость|29.01.2019 11:05|

Воспоминания великих дел,

Была тогда надежда и свершения,

Действительность же безисходна и печальна...

Гость|29.01.2019 11:27|

это надо делать обязательно

Гость|29.01.2019 11:27|

penzainform.ru писал(a):

в воспоминаниях рассказывается о работе завода № 744 «Пензтекстильмаш» в годы войны
вот как ..даже в годы войны заводы работали не то что сейчас . значит сейчас еще хуже чем в годы войны было .

Имя: Гость
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