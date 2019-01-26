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Культура | В Пензе открылась выставка, посвященная Владимиру Высоцкому

26.01.2019|16:43
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«Я жив - снимите черные повязки!» - строчка из песни Владимира Высоцкого оказалась пророческой: спустя много лет после кончины поэта и музыканта его продолжают помнить, любить, читают стихи кумира.

В Литературном музее прошел вечер, посвященный очередной годовщине со дня рождения Высоцкого. В 2019 году ему исполнился бы 81 год.

Специально к этой дате Игорь Земляков устроил выставку своей коллекции, где поэт увековечен в дереве. Каждый экспонат житель Пензы сделал собственными руками.

«Увлекался Высоцким, записи, публикации, ну и параллельно увлекался резьбой по дереву. Долго не решался делать, но тем не менее все равно к этому пришел», - рассказал поклонник творчества Владимира Высоцкого.

«Я пытался найти информацию, есть ли подобные выставки вообще в России у кого-то. По крайней мере, СМИ не дают информацию, чтобы кто-то 25 лет своей жизни (с 1996 года каждый год) выполнял по несколько работ, посвященных Владимиру Высоцкому. На мой взгляд, это уникальные вещи», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Выставка работ Игоря Землякова в Литературном музее будет работать не меньше месяца.

Что касается творческого вечера, посвященного Высоцкому, то его продолжили пензенские музыканты. Исполнить произведения кумира миллионов мог любой желающий.

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