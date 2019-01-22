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Культура | Юных кузнечан высоко оценили на фестивале-конкурсе «Роза ветров»

22.01.2019|20:06
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Непростую тему выбрали для своего спектакля ребята из кузнецкой театральной школы «Ступени». Он о том, как порою сложно найти язык учителю со своими воспитанниками. Но именно эта история задела за живое скупое на похвалу жюри международного фестиваля-конкурса «Роза ветров» в Сочи.

Постановке «Сотворившая чудо» присудили Гран-при. Также специальным диплом за актерский дуэт были награждены Ксения Тескина и Злата Киселева.

«Очень интересная программа была в этом году. Это были мастер-классы и просмотры спектаклей, наши ребята участвовали не только в показе спектакля, но и принимали участие в конкурсе художественного слова, где тоже были награждены дипломами - это Аннабель Талипова, Меняшева Милана, Голованов Тимофей, Апарина Галина», - отметила руководитель театральной школы «Ступени» Наталья Тескина.

А всего актив кузнецкой школы пополнился 15 дипломами. Юных актеров пригласили выступить в Эстонии и Италии.

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