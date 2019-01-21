Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|21 янв 2019|19:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  75.55  |  $  66.36
 

Культура | В Пензе представил моноспектакль Георгий Иобадзе

21.01.2019|18:44
Печать

Мест хватило не всем, пришлось срочно приносить дополнительные стулья. В малом зале драматического театра был аншлаг. Выступал московский артист.

Георгий Иобадзе представил моноспектакль, который называется «Я, бабушка, Илико и Илларион». Это постановка по мотивам повести Нодара Думбадзе.

«Этот спектакль о любви к старикам, об уважении к старикам, о воспитании, о семье», - рассказал актер.

Иобадзе родился в Екатеринбурге, там заканчивал институт, потом переехал в Москву. Служил во МХАТе, теперь же выходит сразу на две столичных сцены: Театра на Юго-Западе и Наций.

Продолжительность моноспектакля - один час. Режиссером постановки стал сам Георгий Иобадзе.

0
0
0
0
 
Гость|21.01.2019 19:06|

Была диаспора?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 