21.01.2019 | 18:44

Мест хватило не всем, пришлось срочно приносить дополнительные стулья. В малом зале драматического театра был аншлаг. Выступал московский артист.

Георгий Иобадзе представил моноспектакль, который называется «Я, бабушка, Илико и Илларион». Это постановка по мотивам повести Нодара Думбадзе.

«Этот спектакль о любви к старикам, об уважении к старикам, о воспитании, о семье», - рассказал актер.

Иобадзе родился в Екатеринбурге, там заканчивал институт, потом переехал в Москву. Служил во МХАТе, теперь же выходит сразу на две столичных сцены: Театра на Юго-Западе и Наций.

Продолжительность моноспектакля - один час. Режиссером постановки стал сам Георгий Иобадзе.