20.01.2019 | 11:17

Почти везде новогодние украшения уже убрали или сделают это в ближайшие дни, а в школе № 8, наоборот, только развернули экспозицию, посвященную празднику. Все экспонаты - из коллекции педагога областной станции юных туристов Татьяны Скриповой и ее супруга. Семья украшает елку и свой дом только старыми игрушками с историей.

Пока торжества не закончились, снять их не могли. Поэтому раньше организовать выставку не получилось. Теперь здесь проводятся экскурсии для школьников.

«В тридцать пятом году в Москве, в Кремле, провели елку. Тогда выпустили вот такие игрушки, называются они «елочные гиганты», - рассказала и показала Татьяна Скрипова.

На выставке оказались фигурки, которыми еще бабушки Татьяны и ее мужа наряжали елки. Гриб из ваты, например, сохранился с начала ХХ века.

Еще больше на выставке экспонатов советского времени, много изделий, которые были в квартирах почти всех пензенцев, потому что производились на местном предприятии.

Обращает на себя внимание зеленое мини-дерево, украшенное игрушками размером с ноготь.

Настоящий раритет - старинные открытки, которые еще до революции прабабушка супруга Татьяны посылала родным к Рождеству.

«На конце здесь везде после согласных ять еще написана», - отметила Татьяна Скрипова, с чувством прочитав вслух поздравление с праздниками с почтовой карточки из далекого прошлого.

На выставку приглашают ребят из разных пензенских школ.