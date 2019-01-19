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Культура | В Пензе организовали «ЛитМост» с Дианой Машковой

19.01.2019|17:47
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Пензенцы неохотно идут на встречу с современными российскими писателями в онлайн-режиме. Сотрудники Лермонтовки продолжают проводить так называемые литмосты, но читатели их обходят стороной.

Очередной гость проекта - Диана Машкова. Находясь в столице, она с помощью Интернета рассказывает о себе на всю страну и презентует новую книгу, под названием «Меня зовут Гоша». Это история парня-сироты, который оказался в приемной семье.

«Главное - принять безусловно ребенка, рожденного тобой, или ребенка, принятого из детского учреждения. Именно принять со всем прошлым, со всеми кровными родственниками ребенка, со всеми поступками, которые он совершал. Я поняла, что ключ именно в этом», - рассказала писательница.

В Лермонтовской библиотеке книги Машковой имеются, однако новой повести пока нет, хотя специалисты о ней уже наслышаны, равно как и об авторе.

«На меня произвело впечатление, что это очень серьезный писатель. «Женщина» обычно подразумевает, что пишет что-то развлекательное типа любовных романов, такие темы популярные затрагивает. У нас очень мало кто пишет именно на такие темы - сиротство, усыновление», - рассказала главный библиотекарь библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Елена Савчихина.

В следующий раз в онлайн-режиме читателям будет рассказывать о себе Вадим Панов, писатель-фантаст.

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