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Культура | В Губернаторском доме открылась выставка «Спасенные шедевры»

17.01.2019|16:17
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Сгибы, разрывы, изломы, потертости, дыры, осыпь красочного слоя, трещины лакового покрытия, пятна черной плесени - от страшных повреждений не осталось и следа. Бесценные экспонаты, хранившиеся в запасниках Пензенской картинной галереи, спасены.

Работы выполнены представителями московского Государственного НИИ реставрации, Всероссийским художественным научно-реставрационным центром имени И. Э. Грабаря и местными специалистами. Никакой самодеятельности.

«Это категорически запрещено, своего мы ничего не должны, мы должны работать в пределах утраты. Вот если утрачен кусочек, допустим, только в пределах утраты мы восстанавливаем. Ничего на красочном слое не должно быть своего», - рассказала реставратор Ольга Карасева.

В Губернаторском доме открылась выставка «Спасенные шедевры». В трех залах представлены 16 экспонатов.

«Три иконы, одна фарфоровая мейсенская статуэтка очень красивая, живопись и графика. Но настолько они разные, настолько они разных эпох, разных художников, направлений... И никогда эти работы вместе ни в одной выставке объединиться не могли, потому что они совершенно разные», - отметил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Всего в запасниках Пензенской картинной хранится около 14 тысяч различных предметов искусства. Четверть из них нуждается в реставрации.

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Гость|17.01.2019 19:20|

penzainform.ru писал(a):

В Губернаторском доме открылась выставка «Спасенные шедевры». В трех залах представлены 16 экспонатов.
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

Я УПАЛ ОТ ИНФОРМАЦИИ.ВОПРОС:"А ПОЧЕМУ НЕ В 16 ЗАЛАХ?НЕТ СТОЛЬКО ЗАЛОВ?А ПОЧЕМУ У ВАС ТАК МАЛО ЗАЛОВ,КОГДА СТОЛЬКО ВЫСТАВОК?"

Имя: Гость
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