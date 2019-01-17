17.01.2019 | 16:17

Сгибы, разрывы, изломы, потертости, дыры, осыпь красочного слоя, трещины лакового покрытия, пятна черной плесени - от страшных повреждений не осталось и следа. Бесценные экспонаты, хранившиеся в запасниках Пензенской картинной галереи, спасены.

Работы выполнены представителями московского Государственного НИИ реставрации, Всероссийским художественным научно-реставрационным центром имени И. Э. Грабаря и местными специалистами. Никакой самодеятельности.

«Это категорически запрещено, своего мы ничего не должны, мы должны работать в пределах утраты. Вот если утрачен кусочек, допустим, только в пределах утраты мы восстанавливаем. Ничего на красочном слое не должно быть своего», - рассказала реставратор Ольга Карасева.

В Губернаторском доме открылась выставка «Спасенные шедевры». В трех залах представлены 16 экспонатов.

«Три иконы, одна фарфоровая мейсенская статуэтка очень красивая, живопись и графика. Но настолько они разные, настолько они разных эпох, разных художников, направлений... И никогда эти работы вместе ни в одной выставке объединиться не могли, потому что они совершенно разные», - отметил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Всего в запасниках Пензенской картинной хранится около 14 тысяч различных предметов искусства. Четверть из них нуждается в реставрации.