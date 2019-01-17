17.01.2019 | 15:11

В Пензенской филармонии появился вертеп, его установили в органном зале для создания подобающей атмосферы. Выступал епархиальный камерный хор «Спас». Праздничный концерт был посвящен Рождеству Христову.

«Канты берут свое начало еще при петровской реформе - канты как песнопения, посвященные и праздникам, и святым каким-нибудь, и событиям церковным. На Руси тоже всегда издревле воспевалось Рождество - в колядках, в различных песнопениях. Поэтому мы так объединили», - рассказал руководитель епархиального камерного хора «Спас» Владимир Ольхов.

Рождественские канты в исполнении епархиального хора звучат в городе на протяжении трех лет.