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Культура | В филармонии выступил епархиальный камерный хор «Спас»

17.01.2019|15:11
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В Пензенской филармонии появился вертеп, его установили в органном зале для создания подобающей атмосферы. Выступал епархиальный камерный хор «Спас». Праздничный концерт был посвящен Рождеству Христову.

«Канты берут свое начало еще при петровской реформе - канты как песнопения, посвященные и праздникам, и святым каким-нибудь, и событиям церковным. На Руси тоже всегда издревле воспевалось Рождество - в колядках, в различных песнопениях. Поэтому мы так объединили», - рассказал руководитель епархиального камерного хора «Спас» Владимир Ольхов.

Рождественские канты в исполнении епархиального хора звучат в городе на протяжении трех лет.

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Гость|17.01.2019 19:10|

Полон зал,присесть негде. Аренду зала город оплачивает?

Гость|17.01.2019 19:32|

Исполнителей больше, чем зрителей.

Имя: Гость
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