16.01.2019 | 14:02

В Кузнецке объявлен XIX городской молодежный конкурс стихов о любви. Его проводят управление культуры, спортотдел и юношеская библиотека.

В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте до 35 лет. Победители будут названы в двух возрастных группах - до 14 лет и старше.

Номинации конкурса: «За лучший сборник» (не менее 15 стихов), «Последний романтик», «За профессионализм и выразительность», «Около любви», «Белый стих», «За яркость чувств», «За образность», «За лиричность», «Мелодия любви» (песня о любви), «Виртуальный роман», «Любовь-морковь» (шуточное стихотворение на любовную тематику).

В номинации «Признание в любви» нельзя использовать слова «любовь», также банальные рифмы типа «кровь» и все однокоренные слова. Размер стиха в этой номинации - строго 16 строк.

Конкурсанты должны представить не менее трех и не более шести стихов. Обязательные условия - поэтичность, образность, выразительность речи и четкость изложения.

Поэты должны разместить свои стихи в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Юношеская библиотека города Кузнецка» (vk.com/biblkuz) в разделе «XIX конкурс стихов о любви. Работы конкурсантов».

Стихотворения также можно отправить по электронной почте: kuzfilial-10@yandex.ru или принести в электронном виде по адресу: г. Кузнецк, ул. Ленина, 234Б, ежедневно, кроме субботы, с 10:00 до 18:00.

«Работы принимаются до 9 февраля. Подведение итогов и награждение победителей состоится 14 февраля в 14:00 в юношеской библиотеке. Иногородние участники получат дипломы в электронном виде», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.