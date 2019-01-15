15.01.2019 | 18:31

Ни одного выдуманного сюжета - каждое из полотен написано с натуры, все настоящее.

«Выставка эта особенная, работы все отобранные, не случайные здесь. Они показывают художника как тонко чувствующего лирический пейзаж, портрет, натюрморт. Она человек думающий, настоящий художник», - рассказал заведующий музейно-выставочным фондом Пензенского художественного училища Дмитрий Димаков.

Так коллеги отзываются о творчестве Лидии Кузнецовой-Лаворько, выставка картин которой открылась в художественном училище. Там 10 лет Лидия Сергеевна работала преподавателем.

«Живопись у нее великолепная», - отметил заслуженный художник России Герман Карпов.

«Сегодняшняя выставка - это такой праздник, и даже праздник весенний, хотя зима, такие огромные сугробы у нас, а когда я зашла в зал на эту выставку, несмотря на то что здесь очень много работ разного плана, разного настроения, но все равно какое-то общее настроение - душевное, весеннее», - озвучила впечатления директор Пензенского художественного училища Галина Васина.

Экспозиция объединила более 40 работ Кузнецовой-Лаворько. Лично присутствовать на своем вернисаже автор не смогла, поскольку накануне упала и сломала руку.

Пожелания скорейшего выздоровления и памятный подарок от руководства училища передали матери Лидии Сергеевны, которую пригласили на открытие выставки. Экспозиция будет работать до 14 февраля.