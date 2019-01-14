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Культура | В Пензе шоу-балет «Фараон» представил новую программу

14.01.2019|17:43
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На сцене Дворца культуры железнодорожников известный пензенский коллектив представил новую шоу-программу, в которую вошли как старые полюбившиеся постановки, так и премьерные номера.

Анну Дробину называют восходящей звездой индийского танца. В одном из номеров девочка исполняет солирующую партию. Юная артистка признается, что культура южно-азиатской страны ей близка по духу и она давно мечтает там побывать.

«Очень красивые движения, красивая хореография вообще в танцах. Это все очень прекрасно, индийские танцы считаются самыми красивыми во всем мире», - рассказала участница шоу-балета «Фараон».

«Фараон» уже не тот, говорят те, кто давно следит за творчеством коллектива. Недавно в его репертуаре появились хореографические постановки других стран.

«Дети приходят танцевать не только индийские танцы, но и татарские, и русские народные танцы. Мы с большим успехом съездили в Саранск, привезли медали, первое место, выстрелили в народном. Считаю, что следующий у нас узбекский танец будет еще выстреливать, татарский танец», - поделился художественный руководитель шоу-балета «Фараон» Андрей Бобиков.

Сам он выступал в роли конферансье. В качестве танцора Андрей Бобиков появится на сцене 30 марта.

«Новой будет программа совершенно! Будет смешение такого стиля интересного, будет и воздух работать, будет работать и современная хореография, чуть ли не мотоциклы будут выезжать на сцену. Но это я забегаю вперед. Надо еще и похудеть, и похорошеть, и еще и еще сбросить, чтобы выйти совершенно другим Бобиковым», - добавил руководитель шоу-балета.

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Гость|14.01.2019 18:37|

Чёт не пойму он же бобиков судимый за совращение малолетних !как доверили детей?

Гость|14.01.2019 18:48|

Сейчас всё просто,оплатил рекламу и ты звезда,а на самом деле пустой,как барабан.

Гость|14.01.2019 19:02|

Его привлекали по 242 статье за распространение гей-порно.Как он может работать с детьми это вопрос к министру культуры и губернатору. Информация о привлечении есть инете.

Гость|14.01.2019 19:05|

Гость писал(a):

Чёт не пойму он же бобиков судимый за совращение малолетних !как доверили детей?
Ну так вы ж, родители, и доверили своих детей!

Гость|14.01.2019 19:08|

Гость писал(a):

Ну так вы ж, родители, и доверили своих детей!
Там пять детей.

Имя: Гость
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