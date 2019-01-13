В Центре культуры и досуга пензенцы отметили старый Новый год.
«У нас аншлаг сегодня. Зрители проявили очень большой интерес, мы очень рады. Думаем, что доставим всем зрителям удовольствие», - отметил художественный руководитель ЦКиД Михаил Андреев.
Праздничный концерт собрал на одной сцене ведущих солистов и коллективы учреждения: хор имени Октября Гришина, ансамбли «Голоса России» и «Званый вечер», оркестр народных инструментов «Пенза».
«У нас много есть произведений, связанных с зимой. Они такие - как наш русский характер - заводные, веселые, задорные», - рассказал художественный руководитель оркестра народных инструментов «Пенза» Эдуард Пятунин.
Концерт в честь старого Нового года состоял из двух отделений. Всего публике представили 25 вокально-музыкальных номеров.
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ
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