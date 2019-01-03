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Культура | В Пензе презентовали книгу, посвященную художнице А. Н. Прегель

03.01.2019|15:46
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Эта книга будет интересна художникам, искусствоведам, историкам и краеведам, уверена автор и составитель Юлия Гаухман. Она специально для презентации издания приехала в Пензу из Чикаго, где живет.

Фолиант посвящен Александре Прегель. Ее отец Николай Аксентьев родился в Пензе, был видным революционером из партии меньшевиков, членом Временного правительства, председателем Уфимской республики.

Ему удалось эмигрировать во Францию, но он всю оставшуюся жизнь тосковал по России и родному городу, и эту ностальгию передал своей дочери.

«И говорил: «Знаешь, Олечка, я уже не вернусь, а ты еще попадешь», - рассказала автор и составитель книги «Автобиография души» Юлия Гаухман.

Но вместо России Александра Николаевна переехала в США, где стала художницей.

«Она отличалась, не была в общей струе очень многообразной и активной американской, нью-йоркской жизни. Она была в своей струе, своеобразие определилось ее принадлежностью к русской культуре», - добавила Юлия Гаухман.

Гостью и ее книгу пензенская публика приняла тепло. Заместитель министра культуры области на презентации издания вспомнил слова музыканта и создателя фольклорного ансамбля «Реченька» Александра Тархова.

«Он сказал, что наша главная задача - это сохранять нашу культуру, популяризировать ее и приобщать к ней наше подрастающее поколение. И сегодня - как раз то мероприятие, которое способствует популяризации нашей культуры, будет способствовать приобщению юного поколения к нашим культурным традициям», - отметил Владимир Карпов.

И, в свою очередь, Юлии Гаухман подарили книгу о Никольском музее стекла, что стало для гостьи настоящим сюрпризом. До этого времени она не знала ни о его существовании, но о международных симпозиумах, которые там проходят.

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