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Культура | В пензенском Центре культуры и досуга «обокрали» Деда Мороза

30.12.2018|14:16
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Беда! У Деда Мороза пропали валенки. Что делать? Без них и Новый год не Новый год! Но детей пропажа обуви старого не сильно взволновала. Главное - елка на месте.

Местом новогоднего происшествия был городской Центр культуры и досуга. В нем одна свинья испортила праздник детям и Деду Морозу: он ходил под елкой босой.

«Символ нашего наступающего года - это Свинка, которая как раз по незнанию надела мои валенки и в них везде гуляла. В итоге ее наша Собака-полицейский вычислила и принесла эти валенки мне. Обрадовала Деда Мороза», - рассказал потерпевший.

Дед Мороз обулся и пригласил детей смотреть старые добрые мультфильмы.

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Гость|30.12.2018 16:12|

настоящий дед мороз должен быть в сирем полушубке и головном уборе а красные это самты клаусы

Гость|30.12.2018 16:12|

синем

Гость|30.12.2018 16:21|

Надо было поймать вора и прчистить этому подонку дымоход.

Гость|30.12.2018 17:00|

А когда же эту свинью, которая более 10-ти лет обворовывает инвалидов посадят?

Гость|30.12.2018 18:18|

Нет, я не праздную «Свинью»,

И «Петуха» не отмечаю.

Свинину ем, и водку пью,

И что хочу, то надеваю.

Какой простите Год «Свиньи»?

Мы праздники позабывали,

Родные, русские, свои,

А вот чужих понахватали.

Кто этот Год «Свиньи» встречает,

Сейчас напомнить я хочу.

Он в феврале лишь наступает,

Ей богу люди, не шучу.

Видать китайцами мы стали,

Живём по их календарям?

Похоже, что завоевали

Давно нас всех, скажу я вам.

Вон Санта Клаус на открытках,

Родным нам стал Хэллоуин,

Сомнительный по всем прикидкам,

«Любовный символ» Валентин.

Как шут их Санта в колпаке,

В своей кургузой обдергайке.

В американском босяке,

Я вижу только попрошайку.

И взять наш Дедушка Мороз,

А рядом с ним какая внучка!

Их Санта, как побитый пёс,

С ним по сравненью, просто жучка.

Я как представлю, россияне,

Мне даже страшно аж подумать,

Поднявшись дружно за столами,

Под бой Курантов будут хрюкать.

И чтобы в Праздник избежать,

Меж нами недоразумений,

Хочу друзья вам всем сказать,

Прошу свиней не присылать,

Мне в Новогодних поздравленьях.

По славянскому календарю символ 2019 г. Парящий орёл, олицетворение солнечного божества. Ор по старославянски - свет. Грядут большие перемены. А год свиньи пусть празднуют китайцы!!!

Гость|30.12.2018 18:34|

penzainform.ru писал(a):

В нем одна свинья испортила праздник детям и Деду Морозу: он ходил под елкой босой.
одна свинья уже 18 лет у штурвала стоит и последние валенки скоро со всех снимет. на новый год ее перед кремлем кажуть

Имя: Гость
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