30.12.2018 | 14:16

Беда! У Деда Мороза пропали валенки. Что делать? Без них и Новый год не Новый год! Но детей пропажа обуви старого не сильно взволновала. Главное - елка на месте.

Местом новогоднего происшествия был городской Центр культуры и досуга. В нем одна свинья испортила праздник детям и Деду Морозу: он ходил под елкой босой.

«Символ нашего наступающего года - это Свинка, которая как раз по незнанию надела мои валенки и в них везде гуляла. В итоге ее наша Собака-полицейский вычислила и принесла эти валенки мне. Обрадовала Деда Мороза», - рассказал потерпевший.

Дед Мороз обулся и пригласил детей смотреть старые добрые мультфильмы.