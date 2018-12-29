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Культура | В 2019 году картинная галерея приобретет европейский стиль

29.12.2018|19:24
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50 светильников украсили здание Пензенской картинной галереи, а за сохранность экспонатов отвечает новая система сигнализации и 30 инфракрасных камер видеонаблюдения. Это еще не все изменения, которые произошли в художественном музее.

Например, в Зеленом зале смонтирована современная подсветка.

«Посмотрите на полотно Айвазовского, где закат, где ночной вид моря и где совершенно по-другому уже «разговаривает» с нами луна над морским горизонтом», - отметил директор Пензенской картинной галереи имени К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Скоро такую же подсветку установят и в остальных залах. О том, что сделано в 2018 году, и о планах на следующий рассказал Кирилл Застрожный. Главное, по его словам, - предстоящий ремонт фасада и крыши картинной галереи.

На эти цели из областного бюджета выделен 21 миллион рублей. Предположительно в сентябре 2019 года памятник архитектуры приобретет европейский стиль.

Что касается основной деятельности учреждения культуры и его филиалов, то за прошедший год галерея, Губернаторский дом, Музей одной картины и Никольский завод хрусталя приняли почти 300 тысяч посетителей и заработали чуть меньше пяти миллионов рублей.

«Мы по этому показателю являемся одним из самых лучших региональных музеев в составе Приволжского федерального округа, уверенно превосходя показатели других государственных музеев Пензенской области, и сопоставимы с показателями федерального музея-заповедника «Тарханы», - добавил Кирилл Застрожный.

Кроме того, в 2018 году специалистами музея было отреставрировано 17 полотен, три старинные иконы и одна скульптура.

В следующем году картинная галерея продолжит активную работу. Запланировано огромное количество выставок, первая из них откроется уже в январе.

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