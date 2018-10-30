30.10.2018 | 18:53

В социальных сетях и в семейных архивах теперь будут фотографии пензенцев на фоне баннера Concord Orchestra. Он был размещен в фойе киноконцертного зала «Пенза». Коллектив создал три года назад Фабио Пирола, итальянский дирижер.

«Они играют с очень большой энергетикой. Я никогда такого еще не видела. Это определенно привлекает внимание зрителей», - отметила девушка.

Фабио Пирола давно хотел создать шоу, связанное с его любимой рок-музыкой, с участием симфонического оркестра. Но он понимал: подобное уже существует, и тогда возникла идея - танцевать во время исполнения.

Хиты Dire Straits, Roxette и другие бессмертные в новом шоу Concord Orchestra «Крылья грифона». Название символично: существует легенда, что, коснувшись крыла мифического существа грифона, человек реализует свое желание. В данном случае у зрителей оно было единое - насладиться любимой музыкой. И оно сбылось.

«Я уже третий раз в Пензе вместе с оркестром Concord. Мне очень нравится этот красивый театр, новый зал. Каждый раз, когда я сюда приезжаю, всегда удовольствие играть для Пензы в этом прекрасном зале», - поделился дирижер Concord Orchestra Фабио Пирола.