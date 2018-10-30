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Культура | Для пензенских ребят выступили артисты музыкального театра из Мордовии

30.10.2018|19:40
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Пензенские малыши попали в сказку, дабы намотать себе на ус, что такое хорошо, а что такое плохо. Артисты музыкального театра из Мордовии поведали о том, как Настенька чуть кикиморой не стала. А все предпосылки к этому были.

Скучно и одиноко стало Бабе-яге в дремучем лесу. И решила она украсть из деревни Настю, чтобы превратить ее в кикимору: вдвоем веселее на гнилом болоте. У подростка была плохая репутация, по всем параметрам она подходила к категории «нечистая сила». Девочка была ленива, недисциплинированна и ветрена.

Нарушая права ребенка, Баба-яга похитила непутевую несовершеннолетнюю, не подозревая, что Настя склонна к побегу.

К концу сказки Настя одумалась, все осознала и вернулась домой с чистой совестью. А на ус себе намотала.

«Лениться - это очень плохо. Нужно быть более работящими. Если будешь лениться, то попадешь в какие-то неприятные ситуации, как в принципе всегда и бывает. Те, кто трудолюбивые, они добиваются каких-то успехов. Те, кто ленятся, попадают во всякие неприятности», - отметил актер Государственного музыкального театра им. И. М. Яушева Антон Саранкин.

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