30.10.2018 | 19:40

Пензенские малыши попали в сказку, дабы намотать себе на ус, что такое хорошо, а что такое плохо. Артисты музыкального театра из Мордовии поведали о том, как Настенька чуть кикиморой не стала. А все предпосылки к этому были.

Скучно и одиноко стало Бабе-яге в дремучем лесу. И решила она украсть из деревни Настю, чтобы превратить ее в кикимору: вдвоем веселее на гнилом болоте. У подростка была плохая репутация, по всем параметрам она подходила к категории «нечистая сила». Девочка была ленива, недисциплинированна и ветрена.

Нарушая права ребенка, Баба-яга похитила непутевую несовершеннолетнюю, не подозревая, что Настя склонна к побегу.

К концу сказки Настя одумалась, все осознала и вернулась домой с чистой совестью. А на ус себе намотала.

«Лениться - это очень плохо. Нужно быть более работящими. Если будешь лениться, то попадешь в какие-то неприятные ситуации, как в принципе всегда и бывает. Те, кто трудолюбивые, они добиваются каких-то успехов. Те, кто ленятся, попадают во всякие неприятности», - отметил актер Государственного музыкального театра им. И. М. Яушева Антон Саранкин.