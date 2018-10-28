28.10.2018 | 15:59

Труды молодых исследователей земли Пензенской не предадут забвению. В Литературном музее состоялась презентация сборника материалов XXIV городского слета юных краеведов «Край мой, единственный в мире...». Около пятидесяти лучших статей школьников собрали в одну книгу.

«Ребята пишут свои исследовательские работы по многим секциям. Это и «Летопись родного края», и «Культурное наследие», «Литературное краеведение», «Родословие», «Этнография» и многие другие», - сообщила педагог-организатор детского (юношеского) центра «Спутник» Юлия Мягкова.

На презентации сборника авторы самых ярких статей рассказали о своих исследованиях. Юный краевед Ольга Филаткина работала над изучением мордовских торжеств и традиций. Вдохновение и материал она черпала в родной деревне своих предков.

«Мордва была очень суеверной, поэтому большинство праздников языческие, могут присутствовать какие-то ритуалы», - рассказала Ольга Филаткина. Девушка привела интересные примеры.

В этом учебном году пройдет юбилейный, XXV городской слет юных краеведов, материалы которого также опубликуют.