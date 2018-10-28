Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|28 окт 2018|16:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+5oC
Завтра | Облачно |
  74.67  |  $  65.63
 

Культура | В Литературном музее юные пензенские краеведы представили свои материалы

28.10.2018|15:59
Печать

Труды молодых исследователей земли Пензенской не предадут забвению. В Литературном музее состоялась презентация сборника материалов XXIV городского слета юных краеведов «Край мой, единственный в мире...». Около пятидесяти лучших статей школьников собрали в одну книгу.

«Ребята пишут свои исследовательские работы по многим секциям. Это и «Летопись родного края», и «Культурное наследие», «Литературное краеведение», «Родословие», «Этнография» и многие другие», - сообщила педагог-организатор детского (юношеского) центра «Спутник» Юлия Мягкова.

На презентации сборника авторы самых ярких статей рассказали о своих исследованиях. Юный краевед Ольга Филаткина работала над изучением мордовских торжеств и традиций. Вдохновение и материал она черпала в родной деревне своих предков.

«Мордва была очень суеверной, поэтому большинство праздников языческие, могут присутствовать какие-то ритуалы», - рассказала Ольга Филаткина. Девушка привела интересные примеры.

В этом учебном году пройдет юбилейный, XXV городской слет юных краеведов, материалы которого также опубликуют.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 