27.10.2018 | 16:42

Государственный музыкальный театр Республики Мордовия провел эксперимент на сцене городского Центра культуры и досуга.

Симфонический оркестр помогал зрителям постичь прозу русского классика через взаимопроникновение литературы и музыки.

«Читать будут абсолютно всем известную по школьной программе повесть Пушкина «Метель», которая будет обрамлена и украшена, дополнена, иллюстрирована музыкой Свиридова и Чайковского», - отметил главный дирижер Государственного музыкального театра Республики Мордовия Данила Серганин.

Сюжет повести «Метель» очень закрученный, и финал истории любви весьма неожиданный. Поначалу героиня произведения, дочь помещика Марья Гавриловна, испытывает сильные чувства к армейскому прапорщику.

В конце всей этой почти детективной истории верх берет ирония судьбы и Марья Гавриловна находит свое счастье.

В ближайшее время театр из Мордовии собирается привезти в Пензу мюзикл «Труффальдино из Бергамо».