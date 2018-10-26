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Культура | В Пензе пройдет театральный фестиваль «Чудное мгновенье»

26.10.2018|09:22
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С 28 октября по 3 ноября в Пензе пройдет XI межрегиональный фестиваль театральных коллективов «Чудное мгновенье - 2018».

28 октября в 14:30 на сцене ККЦ «Октябрь» зрители увидят первый спектакль - «Любовь и голуби», представленный самодеятельным театральным коллективом из Спасска. В 16:30 во Дворце культуры железнодорожников имени Ф. Э. Дзержинского состоится открытие фестиваля.

В фестивале примут участие коллективы из Пензы, Заречного, Сердобска, Кузнецка, Каменки, Нижнего Ломова, Колышлея, Бессоновского района, а также из других регионов - Москвы, Астрахани, Самары, Нижнего Новгорода, Рязанской области.

Спектакли будут проходит на нескольких площадках - в ДК имени Ф. Э. Дзержинского, ККЦ «Октябрь», ЦКиД, «Доме Мейерхольда», областном драматическом театре и даже в Покровском соборе, где 31 октября для детей будет показан спектакль «Сказка о непослушной овечке».

Закрытие театрального праздника пройдет 3 ноября в 13:00 в Доме молодежи.

«Чудное мгновенье - 2018» посвящается предстоящему Году театра в России и 80-летию образования Пензенской области, сообщили организаторы фестиваля.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|26.10.2018 09:37|

Не ту сказочку собрались показывать в соборе.

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