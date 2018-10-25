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Культура | В Пензе презентовал свой новый сборник поэт Юрий Шестопал

25.10.2018|18:18
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Юрий Шестопал презентовал шестой по счету сборник. Поэт видит этот мир иначе, чем большинство пензенцев, и о своих впечатлениях спешит рассказать в стихах.

В книге 450 страниц. Она называется «Мы для любви все рождены».

«Тематика традиционная: лирика любовная, лирика пейзажная, гражданская, ироничная и философская», - рассказал Юрий Шестопал.

Профессор, ученый, в прошлом преподаватель кафедры машиностроения пензенского вуза представил публике свой литературный труд в административном здании Комсомольского парка на встрече ветеранов Октябрьского района.

«Боже мой, как он здорово пишет, как у него все талантливо! У меня создалось такое впечатление, что у него детства, то есть начала, литературного нет. Мне показалось, что он сразу стал писать», - отметил член Союза писателей России Геннадий Горланов.

Кроме пензенского поэта, на встрече чествовали Светлану Гребенщикову - активного члена общественного движения Октябрьского района. Ей вручили медаль Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

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