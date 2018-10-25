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Культура | Пензенцы отметили день рождения Tequilajazzz на концерте группы

25.10.2018|15:47
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Десятки пензенцев отпраздновали 25-й день рождения группы Tequilajazzz. Отмечали на концерте, где прозвучали лучшие композиции, созданные коллективом за все время существования.

Tequilajazzz не собирает стадионы. Ее лидер Евгений Федоров говорит: никогда не ставил такую задачу перед собой и коллегами. Они играют интеллектуальную музыку не для всех. По словам Федорова, это не экспериментал и не хард-рок, хотя многие именно так называют стиль группы.

«Я считаю, что это поп-музыка для узкого круга людей. Мы поем песни, в которых фигурирует Мэрилин Монро, мы поем песни, в которых фигурируют известные поп-художники, такие как Энди Уорхол и Пабло Пикассо. Все равно это находится в рамках поп-культуры», - пояснил солист группы Tequilajazzz Евгений Федоров.

Группа появилась в Санкт-Петербурге. За 25 лет в истории коллектива случалось многое, доходило даже до распада, но вот уже несколько лет Tequilajazzz опять вместе. Часть музыкантов не те, что были вначале, но узнаваемый стиль сохранен.

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