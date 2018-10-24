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Культура | В Пензенской филармонии выступил Владимир Королевский

24.10.2018|18:26
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В Пензе сыграл солист Сочинской государственной филармонии, лауреат различных конкурсов Владимир Королевский. В город он приехал уже в третий раз.

«Мне орган в Пензе нравился с самого начала, и я знаю хорошо, что здесь с ним работают регулярно. Сейчас я снова за ним играю и понимаю, что инструмент если и меняется, то становится только лучше, регистры приобретают максимальное качество звучания», - рассказал музыкант.

Программа Владимира Королевского состояла как из произведений, специально написанных для органа, так и других. Исполнитель сам экспериментировал с творениями различных композиторов.

«В частности, прозвучат мои обработки произведений Сергея Рахманинова, что, наверное, нечасто бывает на органных концертах. Если возникает желание какую-то музыку взять и играть на органе, то это желание возникает неслучайно, и с музыкой, как правило, уже в воображении понятно, что она на орган так или иначе ляжет», - добавил солист.

Посетители пензенской филармонии услышали и концертную фантазию на темы оперы Гершвина «Порги и Бесс».

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