22.10.2018 | 18:55

Имя Татьяны Тарабановой из Санкт-Петербурга хорошо известно в мире современного танца России. Она одна из тех, кто стал активно развивать и популяризировать этот вид искусства в стране. Попасть на ее мастер-классы мечтают многие. В Пензе это можно было сделать в рамках II Всероссийского фестиваля-конкурса «Равновесие».

«Педагоги сидели, им было очень интересно. Несмотря на то что они привели своих детей, они не смотрели на своих детей, как они выглядят, а они смотрели на группу в целом», - поделилась преподаватель современного танца Татьяна Тарабанова.

Одна из педагогов - Любовь Титенко, руководитель студии современного танца «Субтитры» из Самары.

«Фестиваль на самом деле очень интересный. Он задействовал довольно хорошие площадки в данном городе, потому что вчера мы выступали в драматическом театре, там была хорошая сцена, хороший свет, для детей это очень интересный опыт. В Самаре у нас не каждый день имеется возможность потанцевать в драматическом театре. Мы не знаем, кто победит, кто не победит, но на сегодняшний день они уже приехали и выступили на красивой площадке», - отметила Любовь Титенко.

После двухдневных отборочных туров и мастер-классов лучшие коллективы примут участие в гала-концерте, который пройдет в Центре культуры и досуга.